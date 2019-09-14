"السكة الحديد ": بدء استخراج اشتراكات الطلاب من الغد والتخفيضات 98%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد بدء استخراج اشتراكات الطلاب غدا السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، فى كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات الرئيسية ، وتلبغ نسبة التخفيضات الى حوالى 98%. ودعت هيئة السكة الحديد الطلاب الراغبين فى استخراج الاشتراكات لاستقلال القطارات إلى التوجه لأقرب مكتب اشتراكات وسحب استمارة الاشتراك وملء بياناتها واعتمادها من المدراسة أو الكلية أو المعهد التابع لها، حيث يتم استخراج الاشتراك من أقرب محطة لموقع إقامة الطالب وفقا لمحل الإقامة المسجل حتى المنطقة التى تقع بها المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب.

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