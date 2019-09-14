شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: المعارضة لا يمكن أن تكون من خارج الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المعارضة جزء من النظام، لأنها تمثل الرأى الأخر، وهل رأيت يوما أى برلمان لا توجد به معارضة؟.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن أدوار الانعقاد الأربعة شهدت مشاركة جيدة من نواب الأقلية، لكن ما تصفه بأنه أهدأ نسبيا يرجع إلى أن النواب أصبحوا أكثر خبرة وأكثر تعاملا مع بعضم البعض، لهذا شكل الاختلاف تغيرا، وأن وجهات النظر المتباينة موجودة، ولكن إدارة هذه الاختلافات سواء داخل القاعة أو خارجها كان له شكل مختلف أيضا.

وأضاف "عبد العال"، فى حوار له مع صحيفة الأهرام: لدينا معارضة وطنية بمعنى أنها تختلف فى التفاصيل والإجراءات ولكن فى القضايا الوطنية نرى الجميع مصريون وهذه هى المعارضة الحقيقية، متابعا، ودعنى أيضا أذكر أن المعارضة لا يمكن أن تكون من خارج الوطن فنحن خارج الوطن مصريون فقط.