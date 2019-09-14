شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا فى طرح الأسئلة ليجيب عنها الرئيس السيسى فى جلسة "اسأل الرئيس"، بالمؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة غداً السبت بمركز المنارة. وكتب الحساب الرسمى للرئيس السيسى على "تويتر":"شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتى سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، غدًا 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.