شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو أديب: "محمد على من أتفه ما يمكن وبقى ممل ومكرر ومبيضحكش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب، إنه فيما يتعلق بموضوع المقاول محمد على، ليس من أنصار المؤامرة أو أنه من الإخوان، مضيفاً:"محمد على نشر فيديوهات ثم تأتى 20 جهة تخلي مشاهدات الفيديوهات دي بالملايين".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، :"أنا مش هاممنى محمد على لأنه من أتفه ما يمكن بالنسبالى وبدأ يبقى ممل ومكرر ومبيضحكش، وقدامه أسبوعين تلاتة لأنه بيتكلم فى نفس الموضوع"، مردفاً:"المعلمين اللى شغالين بياخدوا منه كل يوم وينسج وحط، الجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين والتايمز ومواقع الإخوان ورصد وكل بتوع 25 يناير واللى معاهم".

Advertisements

وتابع أديب: "اليوم كله انت متاخد ومفيش حاجة غير الموضوع ده، والموضوع ولا واحد فيهم بيشتغل عليه صحافة أو معلومات، بيكرروا الكلام اللى الراجل قايله عن الريس والجيش".

وأردف أديب: "فيه وشين جداد ظهروا الأسبوع اللى فات بالصدفة مع بعض، وائل غنيم ومحمد على، دا يغنى ودا يرد عليه، وفيه شتايم قبيحة وصعب حد يرد عليها، عشان محدش يقربلهم".