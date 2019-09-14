شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بسفارة تونس لـ"ليوم السابع": وفرنا استعدادات لذوى الاحتياجات الخاصة على التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالوهاب الرايسى رئيس لجنة الاقتراع بالانتخابات التونسية بالقاهرة ومنسق الدائرة الانتخابية التونسية بمصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات حرصت على اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية التصويت لأبناء الجالية التونسية فى مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الرايسى أننا نقوم بمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة أو من هم على كراسى متحركة بدءا من لحظة وصولهم اللجنة وحتى إتمام عملية الإدلاء بأصواتهم وأقوم أنا وزملائى باللجنة بمرافقتهم.

أما بالنسبة للمكفوفين أو فاقدى البصر فهناك ورق طبع بطريقة برايل حتى يمكنهم قراءته دون تدخل من أحد وإذا لم يكن متعارف على طريقة القراءة " برايل " فيسمح بدخول أحد أفراد عائلته بالدخول معه ومساعدته فى القراءة والتصويت.

وأضاف إن انطلاق عميلة التصويت اليوم لاختيار الرئيس الذى سيخلف الراحل قايد السبسى تمثل مرحلة محورية على طريق تحقيق الديمقراطية الكاملة بتونس.

وتابع الرايسى فى تصريحاته أن عملية التصويت بمصر وخارج تونس فى ٤٤ دولة أخ تستمر حتى السادسة مساء بتوقيت كل دولة يجرى فيها التصويت لتستأنف غدا فى تمام الثامنة صباحا وتنتهى فى تمام السادسة مساء الأحد لتبدأ عملية الفرز وتنتهى فى تمام السابعة مساء اليوم نفسه ويتم تعليق النتائج بمقار لجان الاقتراع .

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الثلاثاء الموافق 17 سبتمبرالجارى.

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وأوضح الرايسى أن عدد المسجلين الانتخاب فى القاهرة ٩٨٠ ناخبا وفى الاسكندرية ٢٠٠ناخب، وهذه الأرقام لا تعبر عن جميع الناخبين فهناك من يأتى مباشرة للجنة دون تسجيل مسبق فهى متروكة لحرية الناخب.

وأضاف الرايسى ؛ فى تصريحاته؛ أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة بداخل تونس وخارجها يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفًا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

وأعرب عن أمنيات الشعب التونسي أن تكون الانتخابات شفافة حتى يصل إلى ما يطمح إليه وكافح من أجله بأن يحكمهم رئيس يعبر عنهم .

وكان أبناء الجالية التونسية بمصر قد بدأوا التوافد صباح اليوم على مقر السفارة بمنطقة الجزيرة للإلاء بأصواتهم فى ثانى استحقاق رئاسى بتونس.

وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مركزين لاقتراع الجالية التونسية فى مصر أحدهما فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة بمنطقة الجزيرة، كما يمكنهم الإدلاء بمكتب الاقتراع فى الإسكندرية، حيث خصص مقر لها بأحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل.

وقد فتحت أبواب مقار الاقتراع منذ الثامنة صباح اليوم الجمعة، لاستقبال أبناء الجالية التونسية ممن يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس للبلاد خلفاً للراحل الباجى قايد السبسى، ويستمر استقبال الناخبين حتى السادسة مساء وتمتد عملية التصويت حتى الأحد المقبل.