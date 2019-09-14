شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التصويت فى سفارة تونس بالقاهرة.. وناخب: نفسنا فى رئيس زى السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال أبناء الجالية التونسية بمصر يتوافدون على مقر السفارة بمنطقة الجزيرة للإدلاء بأصواتهم فى ثالث استحقاق رئاسى بتونس منذ عام 2011 .

وعبر أبناء الجالية لـ"الخليج 365" عن حرصهم على المشاركة فى العملية الانتخابية كونهم يأملون أن تكون بداية الاستقرار ببلدهم بعد فترات عصيبة مرت بها ؛ وفقا لما قالته ؛ بلقاضى هاجر ؛ مقيمة بمصر منذ 8 سنوات، والتى أكدت أنها جاءت لتختار رئيسها الجدير بمسئولية قيادة البلاد فى مرحلة حساسة.

وقالت هاجر: "التونسيون متفائلون، لكننا لم نحصد نتائج الثورة حتى الآن وهذا ما يتحدد بنتائج الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية".

من جانبة قال معز الهادى، مقيم بمصر منذ 14 عاما، لقد أتيت وزوجتى للإدلاء بأصواتنا ولاحظنا العملية الانتخابية منظمة أكثر من الانتخابات السابقة ، وعن أمنياته لبلده قال" عاوزين رئيس زى السيسى " .



وعن مشاركة المرأة التونسية قالت منجية محمد إن المرأة فى تونس اعتادت المشاركة فى كل شىء اجتماعيا وسياسيا ومتواجدة بقوة فى كل مناحى الحياة وكان الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى قد دعم المرأة وحقوقها كثيرا وآخرها المبادرة التى تقدم بها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والتى مازالت فى طور مناقشات البرلمان حتى الآن.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مركزين لاقتراع الجالية التونسية فى مصر أحدهما فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة بمنطقة الجزيرة، والآخر فى الإسكندرية، حيث خصص مقر لها بأحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل.

وفتحت أبواب مقار الاقتراع منذ الثامنة صباح اليوم الجمعة، لاستقبال أبناء الجالية التونسية ممن يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس للبلاد خلفاً للراحل الباجى قايد السبسى، ويستمر استقبال الناخبين حتى السادسة مساء وتمتد عملية التصويت حتى الأحد المقبل.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 17 سبتمبر الجارى.

وبالتزامن مع مصر تجرى العملية الانتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية التونسية فى 43 دولة أخرى وبلغت أعداد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى الخارج، 400 ألف تونسى يدلون بأصواتهم فى 390 مركز اقتراع.

ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفًا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

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