شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقضى نظام حجز التذاكر بالسكة الحديد على السوق السوداء؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن نظام حجز تذاكر السكة الحديد وآلياته لمنع تسرب التذاكر إلى السوق السوداء وكيفية كشف المتورطين من صرافى التذاكر فى تسريبها للسوق السوداء.

1ـ التذاكر وفقا لنظام الحجز الحالى مسجل عليها بيانات تمكن من الوصول للصراف الذى حجزها.

2ـ البيانات المسجلة على التذاكر تمكن من معرفة ماكينة الطباعة التى استخدمت فى طباعة هذه التذاكر وتاريخ طباعتها.

3ـ البيانات الموجودة على التذكرة يمكن من خلالها معرفة الصراف المشترك فى بيع أو تسريب التذاكر إلى السوق السوداء.

4ـ نظام الحجز يمنع محاولة التلاعب فى التذاكر والاشتراك من قبل الصرافين فى تسريبها للسوق السوداء.

5ـ النظام الحالى مطبق منذ حوالى عامين.

6ـ يمكن لهيئة السكة الحديد تتبع الصراف الذى حجز التذاكر ومكتب الحجز من خلال البيانات الموجودة على التذكرة.

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7ـ فى حالة تورط الصراف يتم إحالته والشخص بائع التذاكر فى السوق السوداء معا للنيابة العامة.

8ـ السكة الحديد تتخذ إجراءات قانونية ضد المتورط من عاملى السكة الحديد فى الاتجار بالتذاكر فى السواء قد تصل للمحاكمة التأديبية.

9ـ فى حالة ثبوت التهمة قد تصدر المحكمة التأديبية حكمها بالفصل باعتبار يتربح من وظيفته.

10ـ كشف المتورط من صرافى التذاكر يعتمد على ضبط تذاكر يتم بيعها فى السوق السوداء.

11ـ ضبط التذاكر المباعة فى السوق السوداء تقوم به شرطة السكة الحديد.

12ـ بناء على هذا النظام مواجهة السوق السوداء يعتمد بالأساس على شرطة السكة الحديد.