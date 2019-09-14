شكرا لقرائتكم خبر عن القس أندريه زكى يترأس الاحتفال المئوى للكنيسة الإنجيلية بالفجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، الاحتفال بمئوية الكنيسة الإنجيلية بالفجالة بحضور عدد من قيادات الطائفة بمصر.

وخلال كلمة الافتتاح قال رئيس الطائفة الإنجيلية "في هذا اليوم لا نحتفل فقط باليوبيل المئوي على إنشاء هذه الكنيسةالعريقة، بل نقف أمام الله رافعين أيادينا شاكرين وممتنين، لاستخدامه لنا – ككنيسة وأفراد – أن نكون نورًا وملحًا في العالم"، مضيفًا "إننا ندرك أن احتفالنا باليوبيل، كما يعلمنا الكتاب المقدس، أن اليوبيل سنة الحرية، سنة التنازل عن الديون، سنة التوازن بين أفراد المجتمع، وهو أيضًا يشير إلى الحرية، حرية نحو مزيد من الإبداع، ومزيد من العمل الجاد".

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وشارك في برنامج الاحتفال، القس سليمان صادق ، الراعي الإكرامي للكنيسة، والقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت ، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة، والدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، والقس ثروت سمير ، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس إميل زكي، مؤرخ الكنيسة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.

كما شارك في فعاليات الاحتفال، أكبر وأقدم كواير (فريق ترنيم بالأصوات الأربعة) في مصر والذي قدم عددًا كبيرًا من الترانيم الروحية عبر تاريخه.