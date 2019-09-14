7 أيام حوادث.. ضبط نجلي السبكي ومأساة 20 طفلا بحمام سباحة و3 جرائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

الأم قدمت دم الزوج إفطارًا

منذ 10 سنوات تفتحت مقلتا "وردة" على أول زهرة تضيء بستانها، رُزقت بـ"آدم" فتمنت له عمرًا مديدًا وحياة سعيدة تمنحه خلالها رحيق وُدّها وحبها قدر ما استطاعت إلا أن حلمها تبدد وأضحى سرابًا، إذ زُج بها خلف القضبان تنتظر مصيرها بعدما حملت لقب "قاتلة" في جريمة هزت منطقة العمرانية بالجيزة.

إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي

أمرت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

اعترافات متهم بخلية "الشبكات السرية"

قال المتهم أسامة عبد الرازق المدبولي، أحد أعضاء خلية "الشبكات السرية" الإرهابية، إنه تعرف على المتهم "ياسر الزناتي"، الإخواني الهارب في تركيا، وعمل معه في تهريب بعض البضائع والعملة، والهجرة غير الشرعية.

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"اقتحام الحدود الشرقية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

جثة داخل قسم الوراق

نفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة صحة ما تناقلته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عن وفاة محتجز داخل قسم شرطة الوراق نتيجة تعرضه للضرب، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الأمر عارٍ من الصحة.

اختناق 20 طفلًا في حمام سباحة بمصر القديمة

أصيب 20 طفلًا باختناق نتيجة زيادة نسبة الكلور داخل حمام سباحة بنادٍ شهير بمصر القديمة. وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في الواقعة.

"بتخوني على مواقع التواصل الاجتماعي"

أدلى "سيد. ا" صاحب ورشة أحذية باعترافات تفصيلية حول قيامه بقتل زوجته داخل شقتهما بالخليفة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية.

"كانوا أصحاب"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مقتل سايس جراج على يد عاطل بمنطقة العمرانية، الثلاثاء الماضي.