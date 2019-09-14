أخبار مصر | عاجل.. "الداخلية" تنشر فيديو تحرير طفل من خاطفيه "طلبوا 3 ملايين فدية"

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح لحظة تحرير طفل من خاطفيه بالمنوفية وضبط مرتكبي واقعة خطف طفل ومساومة أهله لدفع فدية.

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، غموض واقعة خطف طفل من دائرة قسسم شرطة منشية ناصر وتحريره.

وقال والد الطفل المخطوف "المجني عليه"، في فيديو نشرته وزارة الداخلية إنه نشر صورة ابنه على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبحث في كل أقسام الشرطة والمستشفيات ولم يعثر عليه قبل يأتيه اتصالا مساء هذا يوم الاختطاف من مجهولين يطالبوه بفدية 3 ملايين جنيه مقابل عودة ابنه أن يقوم بعمل بلاغ بتعرض ابنه للاختطاف.

وقامت على الفور قوات الأمن بعمل التحريات اللازمة وقاموا بتحديد هوية المتهمين، وتمكنت من تحديد مكان الطفل المختطف والقيام بمأمورية لتحريره.

وعقبت سحر السيد، والدة الطفل المحرر من الاختطاف بمنشية ناصر، على استرداد طفلها، قائلة: "ربنا يخلي الرئيس السيسي اللي رجع ابني".

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وأضافت والدة الطفل، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أنا ابني كان هيتدبح، وقالوله إحنا بناخد العيال ندبحها"، موضحة أن ابنها يعمل مع والده في أعماله الخاصة.

ومن ناحيته وجه والد الطفل التحية إلى وزير الداخلية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن نجله اختطف لمدة 5 أيام، مؤكدًا أنه ليس له أي وساطة في وزارة الداخلية، وقدم بلاغ بصورة عادية، معقبا: "ربنا يخلي الريس ووزير الداخلية".

وأضاف، أن المختطفين طلبوا 3 مليون جنيه، معقبا: "متخيلين أني ملياردير"، مؤكدًا أنه فوجىء أن أحد الذين كانوا يعملون معه شارك في اختطاف ابنه.

وعقب الإعلام عمرو أديب، أن دور وزارة الداخلية الأساسي هو حفظ الأمن العام، مضيفا: "إحنا عشنا أيام سودة، العربيات بتتخطف والستات بتتخطف، وكانت البلد سداح مداح"، منوها بأن المختطفين طلبوا فدية مقدارها 3 مليون جنيه، مضيفا: "اللي خطف الولد كان شغال مع أبوه.. يعني واحد شغال معاك ويخونك، الشيطان شاطر".

ونوه بأن أغلب تلك الجرائم يكون من أفراد حولك، مضيفا: "خانه في ابنه، بس الحمد لله أنه رجع".

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجه من يوم الجمعة حتى الإثنين من الشاعة العاشرة مساءا، ويناقش البرنامج مختلف القضاياا من سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن وجود فقرة ثابته مع الفنانة رجااء الجداوي يناقشون فيها قضاياا اجتماعية، وفقرة ثابتة عن الفكر الديني مع الدكتور سعد الدين الهلالي.