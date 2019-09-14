شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحقق فى شكوى بائعة تين شوكي بتضررها من موظف بمجلس المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بتعرض أي مواطن أو مواطنة على أرض المحافظة للضرر أو الإساءة مهما كانت الأسباب والملابسات.

جاء هذا بعد تداول فيديو لبائعة التين الشوكي بمركز أبو كبير والتي تشكو فيه من تعرضها للضرر من أحد العاملين بمجلس المدينة ومنعها من كسب رزقها إلا بعد دفع قيمه 3 جنيهات.

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على الفور أمر محافظ الشرقية بفتح تحقيق سريع وكلف لجنة من مكتب المتابعة الميدانية بالنزول إلى مكان الواقعة والتأكد من جميع الأقوال والملابسات للوقوف على صحة الموقف حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال من قام بهذا الفعل في حال ثبوت صحته.

وعلى الجانب الآخر كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بإجراء تحقيق عاجل فيما ذكر من معلومات وتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحافظ أنه بعد الانتهاء من إجراء التحقيق بمعرفة الجهات المُكلفة بذلك وفي حالة ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة مع المخطئ لمنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات الفردية، وقال المحافظ إنه متضامن مع المواطنين في كل شكاواهم ويوجه بسرعة الاستجابة لإيجاد الحلول لها وأنه لن يسمح بالإضرار بالمواطنين في كسب رزقهم الحلال على أرض المحافظة.