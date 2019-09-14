شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تستجيب لـ«المصرى اليوم» بتطوير محجر «مونس كلوديانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، وضع خطة تطوير للمنطقة الأثرية لمحجر مونس كلوديانس الرومانى، تمهيدًا لافتتاحها للزيارة مستقبلًا، تحت إشراف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى استجابة سريعة لما نشرته «المصرى اليوم» عن افتقار أقدم محجر ومدينة عمال رومانية فى غرب مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر للحماية.

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وقال عماد عبدالحميد، مدير عام آثار البحر الأحمر، لـ«المصرى اليوم»، إن خطة التطوير المقترحة للمحجر الرومانى الأثرى تشمل تعيين خدمات أمن وحراسة دائمة وثابتة، والبدء فى ترميم الأجزاء التى تتطلب التعامل العاجل، وإغلاق الوديان الجبلية المستخدمة فى الوصول للمنطقة باستثناء الطرق التى سيتم اعتمادها، وإقامة دورات مياه ومكاتب بيع التذاكر، ووضع الأثر على الخريطة السياحية.

كانت «المصرى اليوم» قد نشرت تقريرًا عن آثار مدينة «مونس كلوديانوس» الرومانية الواقعة على بعد 45 كيلومترًا جنوب غرب مدينة سفاجا، والتى تعد أهم مدينة عمال ومحجر رومانى لإنتاج الأحجار والأعمدة الرخامية الضخمة التى تم استخدامها فى تشييد جميع معابد وكنائس الرومان خلال 200 عام تقريبًا، حيث طالب عدد من العاملين بالقطاع السياحى والأثرى فى محافظة البحر الأحمر بضرورة تأمين المنطقة التى نهبها لصوص الآثار، باستثناء القطع الأثرية العملاقة البالغ وزن الواحدة منها نحو 200 طن.

وتجذب المنطقة الأثرية عشاق رحلات السفارى الراغبين فى التعرف على المدينة الشهيرة خلال فترة الحكم الرومانى لمصر، والتى كان يتم فيها استخراج الأعمدة الرخامية المستخدمة فى بناء أهم المعابد والقصور خلال تلك الفترة.