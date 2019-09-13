شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نقابة المرشدين السياحيين بالإسكندرية يزور المعالم الأثرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا وفد نقابة المرشدين السياحيين بالإسكندرية، وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة لترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

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من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن برنامج زيارة الوفد شمل المناطق الأثرية بتونا الجبل والأشمونين وتل العمارنة والكوم الاحمر زاوية ابوسلطان وجبل الطير بالإضافة إلى زيارة منطقة بنى حسن الاثرية بابوقرقاص.

هذا وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من استشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.