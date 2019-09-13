شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنيا» تستقبل طلابها الجدد بالزهور.. والتربية بالعلم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن فعاليات الكشف الطبي لطلاب جامعة المنيا الجدد خلال يومها الرابع والخامس شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة لاستقبال طلابها المرشحين للالتحاق بكليات الزراعة والتربية النوعية والطب البيطري، وكلية التربية، والتربية الفنية، وذلك تنفيذاً لخطة الجامعة لاستقبال طلابها الجدد أثناء إجراء الكشف الطبي بما يضمن قوة التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير كافة السبل لتحقيق نجاح العملية التعليمية.

كما حرصت الكليات على إعداد استقبال مميز لطلابها بتنظيم العديد من الفعاليات خلال الكشف الطبي وحضور جميع قيادات الجامعة لاستقبال الطلاب، حيث استقبل الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة الطلاب خلال المؤتمر الطلابي الذي عقد بمقر الكلية بمقر الكلية- بالزهور، وتم توزيع بروشور اعرف كليتك وتوزيع هدايا تذكارية ومنتجات الكلية.

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وقام عميد الكلية باصطحاب الطلاب لمقر إجراء الكشف الطبي، كما قام الدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية بتوزيع العلم المصري على الطلاب وكتيب تعريفي عن كلية التربية وأقسامها المختلفة وعقد مؤتمرا طلابيا بمقر الكشف الطبي، وحرصت الدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية على مشاركة طلابها في الأنشطة المختلفة منها ألعاب الشطرنج وتنس الطاولة، وعقدت الدكتورة أمل أبوزيد عميد كلية التربية الفنية مؤتمرا أكاديميا وتعريفيا لطلابها للتعريف بكليتهم وقامت بتدريبهم على المشغولات الفنية وتوزيع البورشورات التعريفية عليهم، كما قام عميد كلية الطب البيطري بتنظيم استقبال حافل والتواصل مع الطلاب خلال مؤتمر طلابي يجمع طلاب كليته وتوزيع بورشورات تعريفية عليهم.

كما أقيم على هامش أعمال الكشف الطبي والتي شملت الكشف على الطلاب في تخصصات الباطنة، والأسنان، والنظر، وتحليل فيروس سي، تنظيم إدارة رعاية الطلاب، وطلاب الاتحادات الطلابية، وفريق طلاب من أجل مصر، العديد من فعاليات الاستقبال التي حملت حفاوة بالطلاب الجُدد وترحيبًا بهم في مرحلتهم الجامعية الجديدة، وضمت ألعابا ترفيهية وعروضا فنية، وفقرات غنائية وموسيقية.

حضر فعاليات الاستقبال الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم مقرر فريق طلاب من اجل مصر، ومنسقو الأنشطة بالكليات د.أسامة سمير منسق الأنشطة بالتربية النوعية، ود.صفوت على منسق الطب البيطري، والدكتور أحمد صلاح منسق الأنشطة بكلية الزراعة، والدكتورة رشا مهدي منسق التربية والدكتورة هناء عبدالحميد منسق الأنشطة بمدينة الطالبات، ومديرو ورؤساء المكاتب والإخصائيون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وبالكليات.