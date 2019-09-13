شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط ينعى السفير صلاح الدين الجمالي ممثله الخاص إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بمزيد من الأسى والحزن، السفير صلاح الدين الجمالي، ممثله الخاص إلى ليبيا، والذي وافته المنية الجمعة بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة تونس.

وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسرة السفير الجمالي والدولة التونسية والمجتمع الدبلوماسي التونسي في هذا المصاب الجلل، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أبوالغيط أن الجمالي اضطلع طوال فترة خدمته الممتدة بجهد متميز في حقل الدبلوماسية التونسية والعربية وكان له اسهام مقدر فيما بذله من جهد نصرة للقضايا العربية ودعما للعمل العربي المشترك، كما كان الجمالي ملتزما منذ تعيينه ممثلا خاصا للأمين العام إلى ليبيا عام 2016 بدعم الشعب الليبي والوقوف بجانبه والعمل بكل إخلاص لحلحلة الأزمة الليبية وإخراج هذا البلد العزيز من حالة الصراع والانسداد السياسي التي يمر بها.