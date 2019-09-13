شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تتقدم بشكوى عاجلة لـ«الأعلى للإعلام» ضد موقع «كايروسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة الوطنية للصحافة التقدم بشكوى عاجلة للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، وتقديم بلاغ للنائب العام ضد موقع مشبوه اسمه «كايروسين» تملكه شركة اسمها Mo4 Network لنشره أخبارا تحريضية ونسبها للهيئة، رغم عدم صحتها أو طرحها جملة وتفصيلا، حيث ادعى الموقع كذبا أن الهيئة بصدد إلغاء طبع الصحف الورقية الأهرام والأخبار والجمهورية، وهو ادعاء تحريضى سافر يستهدف إثارة البلبلة، ولم يصرح أي من أعضاء الهيئة بأى حرف مما نشره هذا الموقع من أكاذيب.

وناشدت الهيئة الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية، أن يتصدوا لمثل هذه المواقع التي تتسول أخبارا لا أساس لها من الصحة، وليس لها ظل من الحقيقة، في وقت تسعى فيه الهيئة إلى تنفيذ مشروع إصلاحى للحفاظ على المؤسسات القومية، وربطها بالتقدم التكنولوجى، بما يدعم المواقع الإلكترونية، ويحفظ الإصدارات الورقية ويعالج مشاكلها.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الشائعات الكاذبة لا تأتى من فراغ، وإنما يحركها مصالح شخصية ودوافع تحريضية، يجب الانتباه جيدا لها.