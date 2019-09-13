شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تعيّن مروة نبيه أمينًا عامًا للهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة الشكر للدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأته على موقعه الجديد، وتمنت له استمرار التوفيق والنجاح، وأثنت على الفترة التي قضاها وكيلاً للهيئة وجهوده المقدرة.

كما قررت الهيئة في اجتماعها الخميس تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم أميناً عاماً للهيئة، خريجة كلية الألسن عام 1999 والتحقت بالعمل بالمجلس الأعلى للصحافة عام 2000، وترأس المكتب الفنى بالهيئة.. وصدر عن الاجتماع قرارات بتعيين رؤساء الإدارات المركزية والإدارات العامة.