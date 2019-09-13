شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة عبر «فيسبوك»: طرف صناعى لـ«بائع حلوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت اللجنة المُشكَّلة بمجلس الوزراء للرد على الاستغاثات والشكاوى عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» ما نشره أحد المواطنين عن وجود حالة إنسانية لشخص يُعانى إعاقة كاملة «بتر فى الساق والذراع»، ورغم ذلك يسعى إلى كسب رزقه من بيع الحلوى للأطفال فى أحد ميادين الجيزة.

وعلى الفور، تعاملت اللجنة مع الاستغاثة، وتم إرسال المريض إلى مركز تأهيل العجوزة للتعرف على ما يتطلبه من أجهزة تعويضية، وبناء عليه تم عرضه على اللجنة الطبية، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المركز بتركيب طرف صناعى له بهدف التيسير عليه ومساعدته فى ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعى.

وجدد «مدبولى» التأكيد على اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة ما يتم نشره من استغاثات وشكاوى، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين بما يُلبى احتياجاتهم.