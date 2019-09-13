شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» بـ«التضامن» ينجح في إيداع مشرد بلا مأوى بالمطرية دار رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل صورة لشخص مريض يقيم في سيارة بمنطقة المطرية بالقاهرة؛ وعلى إثرها؛ وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بفحص الشكوى.

تبين للفريق وجود المشرد في مدينة الإيمان بشارع الترولي المطرية-القاهرة؛ حيث توجه الفريق إلى العنوان المذكور وتبين أنه يدعى خالد. ف. م. وعمره 45 عاما عامل ألومنيوم، وكان يعمل في ورشة لصناعة الألومنيوم بدولة قطر وأصيب بجلطة في المخ أصابته بشلل في جانبه الأيسر وعليه عاد إلى مصر ووقعت مشاكل بينه وبين زوجته انتهت بالطلاق وترك المنزل وخرج على المعاش بسبب إصابته بالجلطة وهو بالمكان منذ عام.

تم إقناع المشرد بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وبالفعل تم إيداعه دار المطراوي بالمطرية.