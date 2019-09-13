شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإدمان يعلن عن مسابقة لأفضل بحث في تناول المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى عن مسابقة لأفضل عمل بحثي، يهدف إلى مناقشة المستجدات الحديثة في تناول قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما يعبر عن آراء الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم في إعداد مشروع للوقاية من تعاطي المواد المخدرة.

يتضمن العمل الأبعاد المتعددة لقضية التدخين والمخدرات.يتضمن العمل الآثار المرتبطة على التعاطي والمخدرات.يتضمن التعاطي والإدمان في ظل المتغيرات المجتمعية الحديثة.

العمل نتائج البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع. يتضمن ايضا مقترح مشروع للوقاية من المخدرات بين طلاب الجامعة.

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جوائز المسابقة تمنح الجوائز للأعمال الفائزة المركز الأول 5 الاف جنيه والمركز الثاني 4 الاف جنيه والثالث 3 الاف جنيه والرابع إلى الخامس لكل منهما 1500 جنيه ومن المركز السادس إلى العاشر لكل منهما 1000 جنيه

تقديم عمل بحثي لا يقل عن 30 صفحة موثقة وعدد(1) CD عن البحث في حال الفوز بإحدى المراكز.

يلتزم الباحث باستخدام المعايير الخاصة بالبحث العلمي أثناء تناول القضية، وأن يكون طالب جامعي بإحدى الجامعات المصرية.

تقدم الأعمال خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان عن المسابقة 10 /9 /2019 . تقييم الأعمال المقدمة بمعرفة لجنة يتم تشكيلها من خبراء الصندوق والأساتذة.