شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة طرح الوحدات الشاغرة بـ«سكن مصر ودار مصر وجنة» بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة 6 أكتوبر، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر.

وكلف «الجزار» بحصر جميع الوحدات الشاغرة التى لم يتم حجزها بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، JANNA» بجميع المدن الجديدة، خاصة الدورين «الأرضى - الأخير» وسرعة طرحها للحجز.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية (٢٨٠ عمارة) بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 60%، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بالمشروع تضم ٢٦٨٨ وحدة سكنية (١١٢ عمارة) وبلغت نسبة إنجازها ٧٨٪، بينما تضم المرحلة الثانية بالمشروع ٤٠٣٢ وحدة سكنية (١٦٨ عمارة) وبلغت نسبة إنجازها ٤٥٪. وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق المختلفة بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق «فرمة» ٦٥٪، وأعمال المياه والرى ٤٠٪، وأعمال الصرف الصحى ٦٠٪، وأعمال الكهرباء ٤٧٪، وأعمال الغاز ١٨٪، وأعمال الاتصالات ١٠٪، وأعمال تنسيق الموقع ١٠٪.

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وأضاف أنه جارٍ تنفيذ ٤ أسواق تجارية بالمشروع بنسبة إنجاز ١٢٪، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابة الأولى، وجارٍ تنفيذ البوابات (الثانية - الثالثة - الرابعة) بنسبة إنجاز السور ٧٠٪.

وأوضح «الشربينى» أنه تم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف متر مربع، وبطول 2 كيلومتر، ومتوسط عرض 35 مترا، مقسمة إلى 4 جزر تمت تسويتها وتطهيرها من المخلفات وإعدادها للزراعة، لتحسين الصورة البصرية للطريق واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، ووجه الوزير بتوفير مقاعد للمواطنين بالممشى السياحى.

كما تفقد الوزير ومرافقوه أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر بعرض 12 مترا لكل حارة، لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث إنه يمثل شريانًا رئيسيًّا بالمدينة، ويربط طريق وصلة دهشور الشمالية بجميع الكيانات بالقطاع الشمالى للمدينة، وتبلغ تكلفة المشروع 166 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 25%، وكذا تفقد مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم والأعمال الصناعية عليه، ويهدف المشروع لتخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، ورفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية لاستيعاب ضغط مرور النقل الثقيل من وإلى المنطقة الصناعية، بينما تهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات، واستبدال كبارى بها للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتبلغ تكلفة المشروع 918 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75%.

وتفقد وزير الإسكان مشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر والأعمال الصناعية عليه.