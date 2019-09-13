شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العاملين بـ«المخلفات الصلبة» لتطوير مصرف «كيتشنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع البنك الأوروبى «EBRD» لقاءً تدريبيًا لكوادر العاملين بالوزارة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة الى كوادر شؤون البيئة وإدارة المخلفات بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تطوير مصرف «كيتشنر» بالمحافظات الثلاث، والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك والاتحاد بتمويل 481 مليون يورو.

وشارك فى التدريب خبراء فى إدارة المخلفات بالبنك الأوروبى لعرض تجارب ناجحة للعديد من الدول الأوروبية فى مجال إدارة المخلفات، والمخصص له 79 مليون يورو من تمويل البرنامج، وتديره وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأشار بيان صحفى صادر عن «التنمية المحلية»، أمس، إلى أن البرنامج يضم عددًا من المحاور، منها إدارة المخلفات الصلبة والصرف الصحى، حيث يتم التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات الصلبة، المُشكَّلة ضمن هيكل المحافظة وضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع وزارة البيئة ووكالة التعاون الألمانى «GIZ» لتوحيد الجهود للتصدى للمخلفات الصلبة وتحسين جودة مياه مصرف كيتشنر ورفع الوعى المجتمعى وتحسين السلوك.

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واستعرض الدكتور رونالد رامش، الخبير الدولى فى مجال إدارة المخلفات الصلبة بالبنك الأوروبى، عددًا من تجارب الدول الأوروبية فى إدارة المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أن الأسلوب الذى يتم اختياره فى إدارتها يختلف من دولة إلى أخرى.

وقال إن مصرف كيتشنر يُعد شريان حياة لمنظومة زراعية كبرى بمصر، ويمتد بطول 69 كيلومترًا، وتستفيد منه 182 قرية فى المحافظات الثلاث.

وأشار «رامش» إلى أن حل مشكلة المصرف الذى تهتم به الحكومة المصرية حاليًا سيساعد على حل أكثر من مشكلة، مثل إزالة المخلفات، وتدويرها، وتنقية مياه المصرف لاستخدامها فى وسائل الرى والزراعة، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المناطق الواقعة فى نطاق المصرف.

وأعرب المشاركون فى اللقاء التدريبى من كوادر الوزارة عن سعادتهم بما تم عرضه من تجارب قامت بها بعض الدول الأوروبية فى هذا المجال الحيوى.

وأكد «رامش» أن الاتحاد الأوروبى نجح على مدار عدة سنوات فى خلق منظومة إدارة مخلفات صلبة ناجحة، وهناك على سبيل المثال دول استغرقت 10 سنوات لتطوير منظومة النظافة بها.