شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الإنتاج الحربى وسمارت لتصنيع محطات الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «سمارت» للحلول الهندسية، لتصنيع محطات الطاقة الشمسية.

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ويأتى التوقيع فى ظل اهتمام الوزارة بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية فى شركاتها التابعة، تماشيًا مع اتجاه الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، التى تُعد مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة فى العالم كله، والتى تحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال استخدام الطاقة الشمسية بدلًا من البنزين والسولار، إلى جانب العائد البيئى لها، حيث تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ المشروعات المختلفة فى مجال إقامة محطات الطاقة الشمسية وتصنيع مكوناتها والأنشطة الإنشائية والتشغيلية والاستثمارية داخل وخارج مصر، بالتعاون المشترك مع شركات القطاع الخاص.

وأعرب المهندس أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت»، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظرًا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة ودقة فى أداء الأعمال الموكلة إليها، إلى جانب اشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يسهم فى نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين. وقال إن البروتوكول يعكس اهتمام القطاع الخاص بالإسهام فى الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية.