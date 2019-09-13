شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المؤتمر الوطني للشباب آخر لقطات الاستعدادات النهائية للمؤتمر التي تنطلق فعالياته السبت في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وظهر جليا درجة الجاهزية والإستعداد من حيث الإنتهاء من كساء القاعة بهوية المؤتمر الوطني للشباب وأيضا مداخل مركز المنارة والأروقة والتي انتشر فيها شعار المؤتمر الوطني للشباب.

علما بأنه لا يزال سير العمل الذي يبذله الشباب على قدم وساق لوضع كافة اللمسات النهائية ،ليخرج المؤتمر بصورته الإحترافية المعتادة.

يقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net

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وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة «اسأل الرئيس» بالإضافة إلى جلستين اخرين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان أخرها في العاصمة الادارية الجديدة.

وقد ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الإفريقي.

كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثامن للشباب، المنتظر انطلاقه غدًا، السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.