شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تبحث مع وفد إيطاليا لصناعة الرخام توطين التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية توطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات المختلفة.

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وقال «التراس»- خلال مباحثاتٍ مع وفد اتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام، فى إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القيمة المضافة للصناعات التى تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار- إن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة مُعَدّات وماكينات الرخام، وفقًا لمواصفات الجودة العالمية، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية مع التوسّع مستقبلًا لفتح منافذ للتصدير إلى إفريقيا والمنطقة العربية.

وأضاف «التراس» أن التعاون يشمل كذلك تصنيع الأجزاء اللازمة لماكينات قطع وتشكيل الرخام والأحجار الطبيعية والمواد المعدنية، إذ تم الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلى تدريجيًا، والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة، مشددًا على أهمية مشاركة الهيئة فى إقامة صناعة وطنية لماكينات الرخام، خاصة أن التكنولوجيا بتلك المُعَدّات تمتاز بالدقة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبأحجام وأشكال متعددة، كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم.

وأشاد مسؤولو الوفد الإيطالى بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية.