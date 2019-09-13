شكرا لقرائتكم خبر عن إدارج 20 جامعة مصرية فى تصنيف «التايمز البريطانى» لـ2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلى، نائب الوزير لشؤون الجامعات، بشأن إدراج 20 جامعة فى تصنيف (التايمز الدولى) لعام 2020، مقارنة بـ19 جامعة خلال العام الماضى.

وأشاد «عبدالغفار» بزيادة عدد الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز الدولى، وحصول جامعة «أسوان» على المركز الأول عالميًّا فى مجال الاستشهادات، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها الوزارة، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولى، إذ أسفرت عن ارتفاع ملحوظ فى تصنيفها، وفقًا لما أظهرته نتائج العديد من التصنيفات منها (شنغهاى لسنة 2019 لاختيار أفضل 1000 جامعة من بين 30 ألفًا، وقد ضم 5 جامعات مصرية؛ لتكون ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم).

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وأضاف «عبدالغفار» أن الجامعات المصرية احتلت 60 مركزًا متقدمًا فى التخصصات العلمية، كما ارتفع ترتيب مصر فى النشر الدولى، طبقًا لتصنيف (سايماجو) من المركز 38 عالميًا فى 2017 إلى الـ35 فى 2018، لافتًا إلى أن هناك خطة تنفيذية لدى الوزارة للارتقاء بتصنيف الجامعات، ترتكز على زيادة النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى المجلات الدولية، وزيادة البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولى المتقدم، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على المشاركة فى المؤتمرات الدولية الكبرى، وإبراز العمل التاريخى للجامعة وكلياتها، وإضافة جميع نقاط القوة التاريخية والمعاصرة على موقعها الإلكترونى، وزيادة الدخل الكلى للجامعة بجميع أشكاله وأنواعه من الصناعة والابتكار، ووضع مخطط لإنشاء وإدارة الحاضنات بأنواعها، وكذلك وضع خطط مستقبلية لإنشاء وادى علوم الجامعة.

وأشار التقرير إلى حصول جامعتى «أسوان والمنصورة» على المركز (401-500) تليهما «قناة السويس» (501-600)، و«بنى سويف والقاهرة وكفرالشيخ» (601-800)، ثم «عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا (801-1000)، تليها جامعات «الأزهر والإسكندرية وأسيوط والفيوم وحلوان والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادى والزقازيق» (+1001).

وأضاف التقرير أن هذا التصنيف يقوم بتصنيف أفضل 1400 جامعة من 92 دولة، ويعتمد على السمعة الأكاديمية والبحث العلمى، متمثلًا فى نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الأجانب، وإدارة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.