شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: حفل الأفضل في أفريقيا سيكون وسط مياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن حفل افضل لاعب في أفريقيا 2019 / 2020 الذي سيكون بالغردقة العام المقبل سيكون مبهرا وسيتم إقامته وسط مياه البحر وسيكون حفلا رائعا، خاصة أن هناك الملايين يتابعون الحفل في مختلف قارات العالم. فيما وقع أحمد أحمد رئيس الكاف مع رجل الأعمال كامل أبو على عقد استضافة حفل الكاف بالغردقة بأحد المنتجعات التى يمتلكها بسهل حشيش وذلك خلال شهر يناير القادم. حضر الحفل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وفاطمة سامورا سكرتير عام الكاف ورجل الاعمال المصري كامل أبو علي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومحافظ البحر الاحمر أحمد عبد الله.

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