يوم مفتوح لـ"النيل الدولية" استعدادًا للمؤتمر الوطني الثامن للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استعدت قناه النيل الدولية، برئاسة تغريد حسين لتغطيه المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والمقرر إقامته غدًا السبت.

وأكدت "تغريد"، في بيان الجمعة، أن القناة أعدت يومًا مفتوحًا وخريطة برامجية لمتابعة جدول أعمال المؤتمر ونقل جلساته مصحوبة بالترجمة الفورية إلى الإنجليزية والفرنسية على شاشتها.

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وأشارت إلى أن القناة ستستضيف الشباب من العاملين في المشروعات القومية وشباب الأعمال والأفارقة، للحديث عن مؤتمر الشباب كفرصة للحوار والتعرف على أفكارهم ودعم التواصل بين الرئيس السيسي والشباب مباشرة.

وكشفت رئيس قناة النيل الدولية، أنه سيتم إذاعة سلسلة من التقارير والبروموهات عن مؤتمرات الشباب في مختلف أقاليم مصر، بالإضافة لإنفوجراف يوضح التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة.

كما يتابع المراسلون أمنية الحمزاوي، وليندا عبداللطيف إجراء حوارات على هامش المؤتمر في رسالة للعالم عن إنجازات شباب مصر اليوم والاهتمام باطروحاتهم.