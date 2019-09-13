مروة نبيه أمينًا عامًا لـ"الوطنية للصحافة" خلفًا لعصام فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأته على موقعه الجديد، وتمنت له استمرار التوفيق والنجاح، وأثنت على الفترة التي قضاها وكيلاً للهيئة وجهوده المقدرة.

كما قررت الهيئة في اجتماعها الخميس، تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم، أميناً عاماً للهيئة.

يشار إلى أن مروة نبيه، خريجة كلية الألسن عام 1999، والتحقت بالعمل بالمجلس الأعلى للصحافة عام 2000، وترأس المكتب الفني بالهيئة.

وكان الاجتماع قرر تعيين رؤساء الإدارات المركزية والإدارات العامة بالهيئة.