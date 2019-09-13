مصر في أسبوع| انطلاق الدراسة وإعلان النائب العام الجديد.. والسيسي يدعو البرلمان للانعقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، كما دعا الرئيس مجلس النواب للانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل، وشهد الأسبوعافتتاح مقبرتين بالبر الغربي بمحافظة الأقصر بعد ترميمهما.

السبت

رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة المنيا، مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، الآثار، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، النقل، ومحافظ المنيا، ورئيس هيئة الاستثمار، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الوزراء: الانتهاء من محاور الصعيد منتصف 2020

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشاريع المحاور التى تربط شرق النيل بغربه المنفذة بمحافظات الصعيد ستنتهى منتصف عام 2020، وقال إن مشروعات الصرف الصحي والصحة بالمحافظات لها أولوية لدى الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم دخول خدمات الصرف الصحي إلى 80 قرية جديدة في المنيا خلال الفترة المقبلة، للتفاصيل اضغط هنا..

بالتفاصيل.. الإسكان تطرح وحدات إدارية ومحال للبيع في أكتوبر والشيخ زايد

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية بمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر، وذلك في مزاد علني، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

وزير الآثار يفتتح مقبرتين بالبر الغربي بمحافظة الأقصر بعد ترميمهما

افتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أعمال تطوير مقبرتين لاثنين من كبار رجال الدولة في مصر القديمة بمنطقة ذراع أبو النجا بالمحافظة بعد ترميمهما، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وقيادات الآثار والسياحة ونواب الأقصر، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئاسة: السيسي يطلع على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، للتفاصيل اضغط هنا..

الجريدة الرسمية تنشر لائحة المعايير الإعلامية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 197 تابع الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2019 قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019 بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية، للتفاصيل اضغط هنا.

مصرع شاب أسفل مترو جامعة القاهرة

لقى شاب مصرعه، منذ قيل، أسفل عجلات قطار المترو الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، بمحطة جامعة القاهرة، للتفاصيل اضغط هنا

الاثنين

5 توجيهات رئاسية لتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للتفاصيل اضغط هنا..

"التعليم" توافق على قبول جميع الأطفال من سن 5 سنوات وأكثر بالمدارس التجريبية

وافق وزير التربية والتعليم على استيعاب وقبول جميع الأطفال ممن هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات "التجريبية"؛ حرصًا من وزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة لجميع الأطفال، ونظرًا للأقبال المتزايد على هذا النوع من المدارس، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئاسة: جهاز المشروعات ضخ 2.8 مليار جنيه قروضا ووفر 175 ألف فرصة عمل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يوجه بسرعة الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، لإعداد تصور للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التي تم بناؤها في أرض مطار إمبابة، للتفاصيل اضغط هنا..

الإسكان: تأجيل طرح المرحلة الثالثة لأراضي الشراكة والتخصيص المباشر ليس بديلا

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم تأجيل الطرح الجديد لمشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حاليا، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

الرئيس يوجه بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخلفات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، للتفاصيل اضغط هنا..

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السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

رسميًا.. "التربية الرياضية" مادة نجاح ورسوب لـ"أولى وثانية ثانوي"

أصدر وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2019-2020، للتفاصيل اضغط هنا..

كليات جديدة ودعوة للبرلمان.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الجمهورية، بإضافة كليات جديدة ببعض الجامعات، وكذلك دعوة مجلس النواب للانعقاد مطلع أكتوبر المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

"وحدات سكنية لكل الشرائح" ضمن خطة تطوير القاهرة 2030

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الإسكان: لا يوجد تأخير في صرف مستحقات المقاولين

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه لا يوجد تأخير في صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين يتعاملون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

"رد أموال التأمينات ومعاش الشرطة".. 4 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة، كما أصدر مدبولي عددا من القرارات، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوافق على اتفاق قرض 60 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 177 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى 2 مليون يورو، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يتفقد إزالات منطقة "عين الحياة" لإعادة المظهر التاريخي للفسطاط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف إزالات منطقة عين الحياة العشوائية، تمهيدا لتطويرها، في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المظهر التاريخي لمدينة الفسطاط، وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، يرافقه وزيرا التنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ القاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يتسلم رسالة من رئيس جيبوتي لتعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمود علي يوسف، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور وزير الخارجية، إلى جانب سفير جيبوتي بالقاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسى يستقبل مدير "روس أتوم" لمتابعة إنشاء المحطة النووية بالضبعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسئولي الشركة الروسية، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يتفقد مركز تصنيع أثاث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحد المراكز المتخصصة في تصنيع الأثاث، التابعة للدولة، لمشاهدة عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

"إجازة السبت وزيادة الضرائب".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن زيادة الضرائب على الأجور، وتفشي وباء "الكوليرا" بالمحافظات، وإلغاء إجازة السبت بالمدارس، للتفاصيل اضغط هنا..

غلق باب تلقي الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسي يشكر المشاركين

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل المواطنين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، غدًا السبت بمركز المنارة للمؤتمرات، للتفاصيل اضغط هنا..

تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى قبرص

عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، للتفاصيل اضغط هنا..