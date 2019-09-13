"الوطنية للصحافة" تتقدم بشكوى عاجلة لـ"الأعلى للإعلام" ضد أحد المواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة التقدم بشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقديم بلاغ للنائب العام، ضد موقع يسمى "كايروسين" تملكه إحدى الشركات.

واتهمت الهيئة، في بيان لها الجمعة، الموقع بنشر أخبار تحريضية ونسبها إليها- رغم عدم صحتها أو طرحها جملة وتفصيلاً- لافتةً إلى أن الموقع ادعى كذبًا أن الهيئة بصدد إلغاء طبع الصحف الورقية "الأهرام، والأخبار، والجمهورية".

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ووصفت الهيئة، ما نشره الموقع بخصوص إلغاء طبع الصحف بـ"الإدعاء التحريضي السافر" الذي يستهدف إثارة البلبلة، وسط عدم تصريح أي من أعضاء الهيئة بأي مما نشره هذا الموقع.

وناشدت الهيئة الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية، بأن ينتبهوا لمثل هذه المواقع التى تتسول أخبارًا لا أساس لها من الصحة، وليس لها ظل من الحقيقة.

وذكرت الهيئة أنها تسعى إلى تنفيذ مشروع إصلاحي للحفاظ على المؤسسات القومية، وربطها بالتقدم التكنولوجي، بما يدعم المواقع الإلكترونية، ويحفظ الإصدارات الورقية ويعالج مشاكلها، مشيرةً إلى أن مثل هذه الشائعات لا تأتي من فراغ، وإنما يحركها مصلح شخصية ودوافع تحريضية.