وزير الأوقاف: خطة متكاملة لإعادة إعمار وتجهيز مساجد الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه تم إعداد خطة متكاملة لإعادة إعمار وتجهيز المساجد بجميع محافظات الجمهورية لتقوم بدورها في التوعية الدينية السليمة ولمواجهة الأفكار المتطرفة ونشر قيم الإسلام السمحة، في إطار خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني.

وافتتح الوزير - خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم الجمعة - برفقة محافظ الشرقية ممدوح غراب، مسجد أبو عبيدة بن الجراح بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح والمقام على مساحة 1100 متر وبتكلفة قدرها 6 ملايين جنية بالجهود الذاتية.

ونوه إلى أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الحالي افتتاح 24 مسجدا جديدا بالشرقية بتكلفة قدرها 112 مليون جنية بالتمويل من الجهود الذاتية ووزارة الأوقاف حيث تم الانتهاء من تجهزهم لاستقبال المصلين من أبناء المحافظة.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف، قامت خلال الـ 5 سنوات الماضية، بإنشاء وإحلال وتجديد 7 آلاف و500 مسجد في جميع محافظات مصر بتكلفة قدرها 600 مليون جنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بدور العبادة لتمثل صروحا إسلامية تنطلق منها رسالة الإسلام الوسطية وتعاليمه السمحة، بجانب تخصيص 100 مليون جنية للانتهاء من فرش المساجد في جميع المحافظات، ووضع خطة عمل بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بشأن تنظيم ندوات عن بناء الشخصية الوطنية وكيفية الحفاظ على دور العبادة لمواجهة التطرف والإرهاب.

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وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمدارس تحفيظ القرآن البالغ عددها 1500 مدرسة وذلك لتعليم الصغار أحكام تلاوة القرآن وحفظه بالقراءات المختلفة.

كما وزع وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق دائرة المحافظة.

وقال وزير الأوقاف إنه إيمانا من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم يتم تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

بدوره، أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كافة احتياجات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.