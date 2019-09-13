مصر | "بأسلوب الخطف".. حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأسلوب الخطف".. حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمول بأسلوب الخطف.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية من أحد أصحاب محال الهواتف المحمولة، تفيد قيام شخصان بعرض هواتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم قوة وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من "أ.ص"، 19 سنة، عاطل،" ع و"، 18 سنة، عاطل وبحوزتهما 5 هاتف محمول مجهولى المصدر.

و بسؤالهم عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابي تخصص نشاطه الاجرامى في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف " وأعترفا بسرقتهما المضبوطات بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهما بالسرقة، وقاموا بتحرير محاضر ضدهم، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت حدثت واقعه مشابه في منطقة المطرية، حيث أمرت نيابة المطريه بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بطريقه الخطف والمغافلة من المارة.

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وتعود البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن قليل، لا يتناسب مع قيمته.

انتقل على الفور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، وتمكن من ضبطهم، وتبين أنه "أحمد. ع. ا"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بشارع سيد عبدالخالق، المسلة الجديدة ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا، "سرقة هاتف محمول"، وبحوزته دراجة بخارية من دون لوحات معدنية، ماركة فيسبا "ملكة"، وكذا عدد 4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر".

باستجواب عن مصدر المضبوطات اعترف باشتراكه مع "سعيد. خ. ر"، 24 سنة، عاطل، ومقيم 15 شارع على عواد ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه فى القضية رقم 8472 لسنة 2018م المطرية "سرقة هاتف محمول، ومقيد الحرية بديوان قسم شرطة الزيتون على ذمة قضية "سرقة"، فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته.

واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة هاتف محمول ماركة هواوي "المضبوط بحوزته" من "محمد. م. م"، 31 سنة، محامٍ حر، ومقيم 4 شارع خليفة زهران من شارع ترعة الجبل ـ دائرة القسم بالأسلوب ذاته تحرر المحضر وتوالت النيايه التحقيق.