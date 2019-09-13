مصر | ضبط عاطل لسرقته المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل لانتحالة صفة رجل شرطة وسرقة المواطنين فى منطقة مصر القديمة.

البداية بتلقى قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بميدان الباشا، استغاثة من أحد المواطنين وباستبيان الأمر تمكنت القوة بمعاونة الأهالى من ضبط المدعو "م.ح.س"، 33 عامًا، عاطل ومقيم قرية الشيخة نوال أبوخليفة بالإسماعيلية والسابق اتهامه فى 8 قضايا أخرهم 5034 لسنة 2009م "خيانة أمانة" والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 17 حكمًا بالحبس "تبديد" بإجمالي حبس 15 عامًا، وضبط بحوزته المضبوطات التالية: "طبنجة صوت وعدد 9 طلقات صوت، و3 كارنية تحقيق شخصية منسوب مزورة، و4500 جنيه مصري، وجواز سفر خاص باحدى الدول العربية".



وبمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بسرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازته.

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وأثناء الفحص حضر المجني عليه المدعو "فاروق.ف.م" 32 عامًا، والمقيم ميدان الباشا، دائرة القسم، وقرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بالمتهم المضبوط يدعى بأنه من رجال الشرطة واستولى منه على "4500 جنيه مصري، وجواز السفر الخاص به " الذى تم ضبطة بحوزة المتهم، و1000 ريال سعودي، وهاتف محمول".



بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه نظرا لعلمه بأن المجني عليه يرتبط بعلاقات غير شرعية بالساقطات فخطط لسرقته على النحو المشار إليه.