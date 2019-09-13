مصر | حفروا قبورهم بأيديهم.. هوس الآثار ينهي حياة الباحثين عن الثراء في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفروا قبورهم بأيديهم.. هوس الآثار ينهي حياة الباحثين عن الثراء في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هوس التنقيب عن الآثار وحلم الثراء السريع، مازال يهدد حياة الكثير من الأشخاص، لبحثهم عن المال والرفاهية دون التعب والعمل لتوفير المال، وبين السطور القادمة ترصد بوابة "الخليج 365"، مأساة أربعة أشخاص حفروا قبورهم بأيديهم لتنهار الرمال عليهم حال حفرهم تنقيبا عن الآثار، بمناطق مختلفة بمحافظة الجيزة.

"متعفنة ومتحللة".. انتشال جثة ضحية الثراء السريع في الصف

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، للعامل الذي تم انتشال جثته بعد مرور 21 يوما من وفاته إثر انهيار الرمال عليه حال حفره تنقيبا عن الآثار بمركز الصف، أنه في حالة تعفن وتحلل لمرور 21 يوما على وفاته.

كان نجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بعد محاولات دامت لـ 21 يومًا، من انتشال جثة عامل لقى مصرعه حال تنقيبه عن الآثار، بقرية عرب الحصار، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بورود بلاغا للواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بمصرع شخص حال تنقيبه عن الآثار.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، مدعومين بالمعدات والأجهزة لانتشال جثته، وبينت معاينة المقدم حازم لاشين مدير إدارة الحماية المدنية بجنوب الجيزة والنقيب هوارى أحمد حسن الضابط بالإدارة، أنه أثناء قيام محمد هليل، 50 سنة، عامل، بالحفر للتنقيب عن الآثار وتبين انه حال حفره للتنقيب عن الآثار، انهارت عليه الرمال وبعد محاولات دامت لمدة 21 يوما، تمكن رجال الإنقاذ البري من انتشال جثته.

من الفيوم لـ "العياط".. رحلة البحث عن حلم الثراء السريع في المنطقة الجبلية

توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في استخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن ارتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان انهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة، وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب استخدامها لتسهيل استخراج جثة الشاب.

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وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بانهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

"حلم الثراء السريع" ينهي حياة عاملين حال تنقيبهما عن الآثار بالصف في الجيزة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل انتشال جثتين، لقيا مصرعهما إثر سقوط الرمال عليهما حال تنقيبهما عن الآثار أسفل أحد المنازل بمركز الصف، موضحا أنه تم بدء الحفر منذ مساء أمس الأحد، من حديقة صغيرة بمنزل خلف المنزل مكان الواقعة، والنزول لعمق 8 أمتار، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثتين، مضيفا، أنه كان يوجد شخص ثالث معهما حال إنهيار الحفرة عليهما، وتمكن الأهالي من انتشاله قبل وفاته، وأسفر ذلك عن إصابته بكسر بأحد قدميه.

وورد إخطار لمدير مباحث الجيزة، من رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز الصف، بلاغًا بسقوط حفرة على شخصين حال تنقيبهما عن الآثار أسفل منزل بدائرة المركز، وانتقلت قوة لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال قيام صاحب منزل ونجله و4 آخرين بالحفر أسفل أحد الحجرات بالطابق الأرضي بالعقار، للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على اثنين منهما، ما أسفر عن مصرعهما، وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الحفرة التي سقط فيها شخصين حال تنقيبهما عن الآثار، أسفل أحد المنازل بمركز الصف، بعمق 8 أمتار، وغير أمنه على المنزل، وتمكنت قوة أمنية من القبض على صاحب المنزل ونجله واثنين آخرين

وفي الشيخ زايد سقط ضحية جديدة للثراء السريع

كان تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، بوفاة شخص أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم لمكان البلاغ، ورجال الحماية المدنية وعدد من مهندسي جهاز مدينة الشيخ زايد، وتبين أن وجود حفرة بالطابق الأرضي بالمنزل، بعمق 20 مترا وعرض 4 أمتار، وأن المتوفى سقط أسفل الحفرة، وانهالت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار، ولم يتمكن رجال أمن الجيزة من إنقاذه، نظرًا لأنه تم الحفر بطريقة عشوائية، فضلًا عن احتمالية انهيار الحفرة بالكامل على من يحاول النزول بالحفرة لانتشال الجثة، وتم ترميم المبني منعًا لسقوطه.

وتبين أنه من الصعب استخراج جثة الشاب لعمق الحفرة أسفل الأرض، وأن رجال الحماية المدنية حاولوا انتشال الجثة، لكنهم لم يتمكنوا من انتشالها، وأن الحفرة بعمق 20 أن الحفرة تشكل خطورة على المبنى، لتسببها في حدوث تآكل في أساس المنزل أثناء عملية الحفر، كما تبين انه تم الحفر بطريقة عشوائية، دون مساندة الحفرة بأعمدة خشبية، كما تبين وجود فتحة بالجهة اليمني في نهاية الحفرة.