أخبار مصر | رئيس حي شرق مدينة نصر يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي شرق مدينة نصر يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالطريق التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية.

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس حي شرق مدينة نصر بالتعاون شرطة المرافق وإدارة المتابعة والازالات والإشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفي القطاعات، على الآتي:

إيقاف الأعمال للقطعة ٢١ بلوك ٣٥ المنطقة ٩ شارع عبد العزيز عيسى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة أكشاك مخالفة "بدون ترخيص" بشارع عزت سلامة وشارع مصطفى النحاس أمام مدرسة المنهل وشارع مكرم عبيد أمام جامع الإيمان، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عمل حمله مكبرة بالتعاون مع الشرطة لرفع الإشغالات وتنفيذ الازالات بالحى العاشر.

عمل حمله مع القوات المسلحة وهيئة النظافة لرفع مخلفات المباني والتراكمات على جانبى طريق محمد على فهمي "المنطقة من الواحه إلى محور المشير".

إجراء حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وازالة المخالفات بشارع عباس العقاد وعمارات رابعه الاستثماري بتواجد السيد اللواء سليمان شتا مدير قطاع الشرق، واللواء طارق راشد، والعميد خالد يونس مأمور قسم اول مدينة نصر، والسيد العقيد هيثم منير مدير وحدة شرطة المرافق شرق مدينة نصر وتم رفع العديد من الإشغالات المختلفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني في مناطق متفرقة بقطاع الحي.

وفي نفس الإطار شدد اللواء مجدي الوصيف، على فريق المتابعة الميدانية ومشرف المنطقة بالمرور والمتابعة المستمرة لجميع البالوعات بقطاع الحي، للتأكيد على وجود الأغطية واتخاذ الإجراءات اللازمة من ناحية الصيانة والإصلاح.

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وكشف رئيس حي شرق، عن سبب تركيب غطاءات بالوعات، قائلًا "تلقينا العديد من الشكاوي بشأن هذا الأمر، وبدورنا بالحفاظ على المواطنين وأمنهم وسلامتهم قمنا بتركيب الغطاءات بجانب الصيانة الدورية لهم"، مؤكدًا على إنهاء كافة الظواهر السلبية المتواجدة بالحي حرصًا على استعادة المظهر الحضاري.

تطوير الشوارع وتركيب كابلات



وفي نفس الإطار قام فريق العمل الميدانى المكون من رئيس فرع هيئة النظافة بشرق مدينة نصر ومديرة إدارة الحدائق ومديرة إدارة الإنارة والطرق ومدير إدارة المتابعة ومشرفي المناطق لاستكمال أعمال التطوير طبقا للخطة الموضوعة وتم الآتي:

تم تغيير كابلات محترقه بشارع حافظ رمضان مع تغيير المفتاح بداخل كشك الانارة؛ وتم تركيب نزلات بالأعمدة بكل من السويسري أ والسويسري ب وتم انارة الشارع.