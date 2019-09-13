أخبار مصر | خلفًا لـ عصام فرج.. "الوطنية للصحافة" تختار أمينًا عامًا جديدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلفًا لـ عصام فرج.. "الوطنية للصحافة" تختار أمينًا عامًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة الشكر للدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأته على موقعه الجديد أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتمنت له استمرار التوفيق والنجاح، وأثنت على الفترة التي قضاها وكيلاً للهيئة وجهوده المقدرة.

كما قررت الهيئة تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم أمينًا عاماً جديدًا، وهي خريجة كلية الألسن عام 1999، والتحقت بالعمل بالمجلس الأعلى للصحافة عام 2000، وترأست المكتب الفني بالهيئة.

وكان اختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عصام فرج، أمينًا عامًا جديدًا، خلفًا لأحمد سليم، بعد إلقاء الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، أغسطس الماضي.

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وتقدم "فرج" باستقالته من منصبه كوكيل للهيئة، وقبلت الهيئة استقالته، ووجهت له الشكر.

وكانت قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس "سليم" على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية، برفقة متهمين آخرين.

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم، مضيفًا أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.