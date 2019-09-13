أخبار مصر | حملة مكبرة بأحياء ومدن الجيزة لرفع المخلفات من الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة بأحياء ومدن الجيزة لرفع المخلفات من الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مركز الواحات البحرية برئاسة الدكتور رضا على قويطة، حملة نظافة لرفع كافة المخلفات بمحيط المدارس، تمهيدًا لبدء العام الدراسي الجديد 2019- 2020.

فيما قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، بتكليف اشرف حسن نائب رئيس الحي واحمد عبد الهادي نائب رئيس الحي سمير عويضة نائب رئيس الحي، بالمتابعة المستمرة مع أدار الإشغالات لرفع كافة الإشغالات التي تمثل إعاقة للطريق وإزالة كافة المخالفات وإيداعها مخازن الحي.

وفي نفس الإطار جرد حي العمرانية برئاسة محمد نور رئيس الحي، الشوارع ورفع كافة المخالفات والإشغالات بشارع أحمد عثمان، لتسهيل حركة السير على المواطنين وفتح الطريق أمام السيارات.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي، حملة لرفع جميع الإشغالات وضبط الطريق وتحرير العديد من المحاضر للمحالات المخالفة، ومصادرة كافة بضائعهم بمخازن الحي.

وقام اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر، بالمرور على أسواق الخضار والفواكهة ومحلات الجزارة، بمنطقة الجلاتمة، للتأكد من صحة المنتجات المباعة وأسعارها.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للتصدي لجمع المخالفات ورفع كافة الإشغالات لإعادة ضبط الطريق أمام المارة وفتحها أمام السيارات، وضبط جميع المخالفين، واستعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد.

وفي ذات الإطار أعلن محافظ الجيزة، عن تكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في أول يوم دراسي بكافة المدارس بالمحافظة.

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ويأتي ذلك تقديرًا وعرفانًا للتضحيات التي قدموها هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن واستقراره.

أشار راشد انه تم توجيه الإدارات التعليمية، بضرورة الاهتمام بتدريس مبادئ حب الوطن والتضحية من اجله فى نفوس الطلاب والبراعم منذ الصغر.

وأكد راشد ان مدارس المحافظة قد استقبلت 10 الاف تخته مدرسية جديدة، اضافه الى انه جارى توريد 17 ألف مقعد مدرسى للمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية ولتوفير مقعد مناسب للطلاب.

كما اعلن المحافظ عن انتهاء أعمال الصيانات بكافة مدارس المحافظة، وجارى أعمال المراجعة النهائية لكافة الأعمال، للتأكد من عدم وجود اى معوقات تواجه الطلاب فى العام الدراسي المقبل، حيث تم توجيه مديرى الادارات التعليمية بالتأكد من توافر كافة عناصر الامن والسلامه بالمدارس حفاظا على الطلاب.

لافتا انه تم الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليميًا داخل 3600 مدرسة يتم بها أعمال صيانة، مشيرًا أن هناك أعمال صيانة تشمل إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

ومن جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن هناك تجهيزات خاصة بأول يوم دراسة على رأسها تحقيق الإنضباط فى جميع الزيارات، والتأكيد على حضور كل المدرسين كما ستتم الإستعانة بأفراد الخدمه العامه وزيادة التعاقدات من خلال الوزراة لتغطية كل التخصصات، لافتا الى انه تم تسليم الكتب بنسبة 70% لكل المدارس وجارى توزيع باقى الكتب وسيتم تسليمها للطلبة بدون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.