أخبار مصر | وضع اللمسات النهائية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وضع اللمسات النهائية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتزينت ساحة مركز "المنارة" بلافتات المؤتمر تحت شعار "ابدع انطلق"، فيما ظهرت قاعة المركز الرئيسية في شكلها النهائي بالإضاءة والصوت استعدادًا لاستقبال الرئيس السيسي والحضور والمتحدثين.
وتبدأ فعاليات المؤتمر بالجلسة الأولي، التي تتحدث عن تجربة مِصر في مكافحة الارهاب محلياً واقليمياً، ويعقبها الجلسة الثانية بعنوان تأثير نشر الشائعات في ظل حروب الجيل الرابِع علي الفرد والمجتمع.
وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الثالثة تحت عنون اسأل الرئيس والتي من خلالها يجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسألة المواطنين بكل شفافية.
ويذكر أن النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب بدأت في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وساهمت مؤتمرات الشباب في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَت منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ مخرجات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وجاء من بين توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكاما قضائيا، وإطلاق المشروع القومي للتعليم، فضلاً عن عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية لدعم الشباب والفئات الأكثر احتياجاً.