أخبار مصر | وضع اللمسات النهائية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وضع اللمسات النهائية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ صباح غدًا السبت، المؤتمر الوطني للشباب الثامن، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور ١٦٠٠ شاب وشابة مصرية وعدد من الوزراء والشخصيات.

وتزينت ساحة مركز "المنارة" بلافتات المؤتمر تحت شعار "ابدع انطلق"، فيما ظهرت قاعة المركز الرئيسية في شكلها النهائي بالإضاءة والصوت استعدادًا لاستقبال الرئيس السيسي والحضور والمتحدثين.