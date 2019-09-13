أخبار مصر | شكوى عاجلة وبلاغ من 'الوطنية للصحافة' ضد موقع مشبوه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوى عاجلة وبلاغ من 'الوطنية للصحافة' ضد موقع مشبوه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن تقدمها بشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، بلاغ للنائب العام، ضد موقع مشبوة اسمه "كايروسين"، تملكه شركة تدعى MO4 Network؛ لنشره أخبارًا تحريضية وينسبها للهيئة، رغم عدم صحتها أو طرحها جملة وتفصيلًا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الموقع المذكور ادعى كذبًا أنها بصدد إلغاء طبع الصحف الورقية الأهرام والأخبار والجمهورية، مؤكدة أن هذا ادعاء تحريضي سافر، يستهدف إثارة البلبلة، ولم يصرح أي من أعضائها بأي حرف مما نشره هذا الموقع من أكاذيب.

وناشدت الهيئة، الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية، أن يتصدوا لمثل هذه المواقع التي تتسول أخبارًا لا أساس لها من الصحة، وليس لها ظل من الحقيقة، في وقت تسعى فيه الهيئة إلى تنفيذ مشروع إصلاحي للحفاظ على المؤسسات القومية، وربطها بالتقدم التكنولوجي، بما يدعم المواقع الإلكترونية، ويحفط الإصدارات الورقية ويعالج مشاكلها.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الشائعات الكاذبة، لا تأتي من فراغ، وإنما يحركها مصالح شخصية ودوافع تحريضية، يجب الانتباه جيدًا لها.