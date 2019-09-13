شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة وتشخيص مجاني بقسم طب الفم وعلاج اللثة بأسنان الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد فكري خضر، رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بطب أسنان بنين الأزهر بالقاهرة، أنه بفضل تكاتف وتعاون العاملين في القسم من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة تم دعم فريق الجودة بالكلية برئاسة الدكتور دياب حداد، مدير الوحدة، بكافة الإمكانيات المتاحة من توفير الأجهزة والمستلزمات المكتبية والعلمية إضافة إلى تنشيط الدور المجتمعي بشراء أجهزة جديدة تسهم في الخدمة الطبية المجانية التي تقدمها الكلية والاهتمام بالأجهزة القديمة، حيث يتميز القسم بوجود أجهزة الليزر وزراعة الأسنان المتطورة في حالة ضمور العظام أو تآكل العظام والأشعة الثلاثية وأجهزة الطباعة الثلاثية ومكتبة علمية خاصة لطلاب الدراسات العليا وطلبة البكالوريوس.

وأضاف «خضر» أن القسم يستقبل 100 حالة يومية تجرى لهم التشخيصات اللازمة لتحديد الأمراض وطرق علاجها وما يقرب من 30 حالة تجرى لهم الأشعة المجانية ويقوم كل العاملين في القسم بخدمتهم ورعايتهم وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور تامر حمزة، عميد الكلية.