شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: المحافظة تعمل على المناطق العشوائية الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جهد أجهزة المحافظة في القضاء على المناطق العشوائية من الدرجتين الأولى والثانية خلال الشهور الماضية خارطة طريق لإنشاء عدد من المجتمعات السكنية الحديثة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان والدفاع لنقل سكان تلك المناطق إلى وحدات سكنية آمنة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلى مراعاة استكمال هذه المجتمعات بالخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإزالة بمنطقة ترعة الطوارئ تجري على قدم وساق وانه تم نقل عدد 795 أسرة حتي الان من المستحقين إلى مشروع أهالينا وجاري تسكين باقي الاسر طبقا لانتهاء اجراءاتهم، وفي منطقة الحكر القديمة بالشرابية فقدم الانتهاء تماما من ازالة كافة العقارات المنطقة والبالغ عددها 250 عقار ومخزن تقريبا، وتم تعويض كل السكان المستحقين بها بعدد 794 أشرة بمشروع المحروسة 1، وسوف يتم استغلال المنطقة والبالغ مساحتها حوالي 5.9 فدان والتي تم اخلائها من مخلفات الهدم لإقامة منشئات خدمية كمجمع مدارس ومركز شباب وساحات انتظار ومسجد ومركز تجاري ومسطحات خضراء لخدمة أهالي المنطقة.. بالإضافة إلى أنه جار الإعداد لإزالة حكر الساكيني الجديد والبالغ مساحتها 4.5 فدان تقريبا وتضم 165 عقار ومخزن وسيتم ازالتهم ونقل سكانها إلى مشروع المحروسة 1 طبقا لكشوف الحصر المعتمدة.

وأضاف المحافظ أنه تمت عودة 533 أسرة من سكان تل العقارب سابقا (روضة السيدة حاليا) بعد الانتهاء من تنفيذها وفرش جميع وحداتها بالكامل وكانت المحافظة قد كانت باستضافة شباب المنطقة بمساكن المحافظة بمدينة اكتوبر لحين انتهاء المشروع وعودتهم اليه وجاري تسكين باقي المستحقين تباعا.

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وصرح المحافظ بأن الاعمال الجاري تنفيذها حاليا بمنطقة أكشاك أبوالسعود والمدابغ في اطار المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط وسور مجري العيون وتحويله إلى مزار سياحي، نظرا لتميزها كمنطقة تراثية وسياحية تضم متحف الحضارة وسور مجري العيون وبحيرة عين الحياة وبالقرب من منطقة الفسطاط الاثرية ومسجد عمرو بن العاص والكنائس القديمة والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.

وتم الانتهاء من ازالة عقارات منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والتي تبلغ مساحتها 3،2 فدان تقريبا وتضم 205 عقار تم تعويض سكانها والبالغ عددها 70 اسرة وتسكينهم بأحد مشروعات المحافظة بمدينة 6 اكتوبر بالإضافة إلى تعويض 76 اسرة عن مقابرهم بمنطقة عين الحياة والتي استلزم نقلهم لاستكمال اعمال محور الكوبري الجديد والذي يربط منطقة متحف الحضارة بالاوتوستراد وتم تسليمهم المقابر الجديدة ونقل رفات أهاليهم بمعرفتهم.

وفي منطقة أكشاك ابو السعود تم ازالة 463 عقار ونقل وتسكين 673 اسرة لمشروع الاسمرات 3 وإخلاء المنطقة البالغ مساحتها حوالي 8 أفدنة تقريبا.

وكذلك في منطقة المدابغ تم هدم 260 مدبغة و40 مصنع غراء وتعويض مالكيها ومتبقي حوالي 30 مدينة ومصنع غراء وسيتم الانتهاء منها خلال الايام القادمة بالإضافة إلى استكمال اعمال ازالة أخرى بالمنطقة المحيطة بها طبقا لتوجهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتعويض سكانها طبقا لكشوف الحصر.