شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وجود الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام داخل مدينة الإنتاج الإعلامي يحقق لها كل أسباب النجاح، وذلك لتوافر فرص التدريب فيها بشكل عملي بصورة أكبر، وتمنى أن تتاح مثل هذه الفرص في كل مجالات التعليم.

ووجه الوزير التهنئة للطلبة الخريجين وللأسر التي تحملت العناء والصبر لكي يصل أبناؤهم إلى هذه اللحظة المهمة في حياتهم، كما أعرب الوزير عن تمنياته أن يصبح الخريجين من خلال علمهم وثقافتهم إضافة مهمة لوطننا الحبيب مصر، وتمنى تحقيق المستقبل الباهر لهم. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية بفروعها الثلاثة الإعلام، والهندسة، وإدارة الأعمال، والذى أقيم بمنطقة البورصة بالمدينة وحضره الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وأسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من الوزراء السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، برئاسة الدكتور فوزى على تركى، وطلبة الأكاديمية وأولياء أمور الخريجين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد اسامة هيكل أن الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بالمدينة تعد منارة علمية، أثبتت وجودها في زمن قياسي وأصبحت واحدة من أهم الأكاديميات العلمية التي تقوم بتدريس علوم الإعلام في مصر، وذلك لتميزها عن غيرها من المعاهد العلمية، بوجودها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة العربية، ودعا هيكل الطلبة الخريجين لأن يكونوا سفراء دائمين لهذه الأكاديمية، التي تفتح أبوابها لهم دائما، مضيفا ان مصر تنتظر منهم الكثير والكثير وتحتاج منهم إلى الجهد والعمل بإخلاص، وهم على أعتاب مرحلة جديدة ينتقلون فيها من «تلقى العلم» إلى «تطبيق هذا العلم».

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وقدم «هيكل» الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمه اللا محدود الذي يقدمه للجامعات والأكاديميات العلمية المصرية، كما قدم الشكر للوزير خالد العناني على تشريفه الحفل، وللأساتذة أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور فوزى تركى، لجهدهم الملموس في إثراء العملية التعليمية، وتوجه بالشكر لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طوال سنوات دراسة أبنائهم، «وصولا لهذا اليوم الذي أعتبره يوماً للحصاد».

وقدم هيكل التهنئة الخالصة للطلبة من الخريجين، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتوفيق والنجاح في حياتهم العملية القادمة.

من جانبه رحب الدكتور فوزي تركي، رئيس الأكاديمية بالسادة الوزراء وضيوف الحفل وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن رؤساء الأكاديمية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بها، لم يدخروا جهدا منذ إنشاء الأكاديمية في 2002 وحتي الآن من أجل رفعة مكانتها وإثراء العملية التعليمية فيها، وتمنى النجاح للخريجين الجدد في حياتهم العملية.

ووجه الشكر لمدينة الإنتاج الإعلامي وقطاعاتها، على الدعم المستمر والتسهيلات المقدمة من الأكاديمية وهو ما ترك أثرا إيجابيا كبيرا ووضعها في هذه المكانة.

وقد قام كل من خالد عبدالغفار وأسامة هيكل بتقديم شهادات التقدير لعدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة تكريما لدورهم الملموس في تطوير خطط التعليم في الأكاديمية ومنهم الاستاذ الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والاستاذ الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتورة سلوى الغريب رئيسة الاكاديمية السابقة، كما قاما بتوزيع شهادات التخرج على الطلبة الخريجين. وكذلك تكريم عدد من الخريجين السابقين الذين يعملون في مجالات الإعلام المختلفة.

بعد ذلك أحيا المطرب الشاب محمود العسيلي، حفلاً فنياً بهذه المناسبة قدم خلاله عددا من الأغانى الجديدة والشهيرة له وتفاعل معه طلبة الاكاديمية في أجواء احتفالية رائعة.