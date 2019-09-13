شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الفصل الدراسي الصيفي لطلاب المصايد البحرية بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الفصل الدراسى الصيفى لبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية لطلاب المصايد البحرية في كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية بجامعة العريش.

وأكد الدكتور أشرف الدكر، عميد الكلية، أنه تم دراسة 3 مقررات، وهى: الملاحة الرادارية والإلكترونية، الاتصال البحرى والإشارات، والمناورة بسفن الصيد وقيادتها.. مشيرا إلى إجراء التطبيقات العملية للطلاب والتدريب العملى عليها تحت إشراف كبار المتخصصين في معهد الدراسات العليا البحرية بالإسكندرية.

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وأضاف أن استجابة الطلاب كانت عالية.. كما كان تفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس إيجابيا جدا، وتم تدريبهم نظريا وعمليا وفق برنامج تأهيلهم سلوكيا للعمل كضباط بحريين وربانى سفن الصيد في المستقبل.

وأشار إلى دور الكلية في تنمية مواردنا البحرية البيولوجية بهدف بناء أسطول الصيد البحرى في مصر وتنمية الثروة السمكية.

يذكر أنه سبق خلال شهر يولو الماضى تنفيذ أول برنامج تدريبى متخصص حول التطبيقات العملية لأسس الملاحة ببحيرة ناصر، وذلك لطلاب كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش.. حيث تم تدريبهم على أسطول سفن هيئة وادى النيل النهرية على مدار 6 أيام كاملة تدرب فيها الطلاب على الأجهزة الملاحية ( الرادار- Echo Sounder- البوصلة المغناطيسية- البوصلة الجيروسكوبية- GPS- اللاسلكى- أجهزة الإنذار والاستغاثة وغيرها من أجزاء السفينة والمناورة بالسفن وقيادتها وإجراءات الطوارئ وغيرها، وقد تم اختيار بحيرة ناصر للتدريب كنموذج للمياه الداخلية لما تتميز به من اتساعها وعمقها المتميز والذى ساعد على تجاوز فترة إبحار 720 كيلو مترا تبدأ من ميناء السد العالى شرق أسوان إلى حلفا بجمهورية السودان والعودة لجمهورية مصر العربية.. مما كان له عظيم الأثر في نجاح البرنامج وساعد على تحقيق أهدافه التعليمية والمهنية.