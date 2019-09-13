شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها ضمن أفضل 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل 20 جامعة مصرية وفقا لتصنيف التايمز البريطاني لعام 2020 مشيرا إلى أن جامعة بنها جاءت في المرتبة ٨٠١-١٠٠٠ عالميا وضمن المجموعة الرابعة لتصنيف للجامعات المصرية محليا والتي تشمل جامعات عين شمس والجامعة الامريكية بالقاهرة وبنها وطنطا.

وأكد «السعيد» أن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.

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وأشار إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية ياتى في اطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية .

ووجه السعيد التهنئة لجميع منسوبى جامعة بنها متمنيا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف (التايمز لمؤسسات التعليم العالي) Times Higher Education الدولي لعام 2020 من بينها جامعة بنها حيث يفوم التصنيف بترتيب أفضل 1400 جامعة من 92 دولة.

وتعتمد مؤشرات التصنيف على خمس محاور و١٣ مؤشر وهي السمعة الأكاديمية والبحث العلمي، متمثلًا في نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الوافدين، وريادة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.