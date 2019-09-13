جامعة بنها تدخل قائمة الـ20 الأفضل محليا في تصنيف التايمز لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - بنها- (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل 20 جامعة مصرية وفقا لتصنيف التايمز البريطاني لعام 2020.

وأوضح رئيس جامعة بنها -في بيان اليوم الجمعة- أن الجامعة احتلت المرتبة 801 في أفضل ألف جامعة عالميا ضمن المجموعة الرابعة لتصنيف للجامعات المصرية محليا التي تشمل جامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا.

وأكد أن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها، وأشار إلى أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي "Times Higher Education" الدولي لعام 2020 من بينها جامعة بنها حيث تعتمد مؤشرات التصنيف على خمس محاور منها السمعة الأكاديمية والبحث العلمي، متمثلًا في نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الوافدين، وريادة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.