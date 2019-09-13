نائب وزير الزراعة تشارك في معرض "SPACE" الدولي للإنتاج الحيواني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في افتتاح معرض سباس الدولي في فرنسا "SPACE"، بحضور ممثلين من منتجي الثروه الحيوانية والداجنة. ويعتبر معرض "سباس"، من أهم المعارض الدولية لجميع الإنتاج الحيواني حيث يقدم عرض زراعي متميز لجميع الجهات العاملة في مجال صناعة الدواجن والثروة الحيوانية. وتفقدت محرز أفضل الأنواع والسلالات الفرنسية والأوروبية من الأبقار (الألبان واللحوم) والدواجن والأغنام والماعز ومزارع الأسماك. ويقدم المعرض أحدث العروض الكاملة للمعدات والأجهزة والنظم المزرعه والأعلاف والتغذية المناسبة لكل نوع حيوان وسلالة وأيضا أحدث التقنيات الزراعية، وتطور علم الوراثة، وصحة الحيوان، وزيادة الطاقة الإنتاجية للأبقار الحلابة، ومعالجة النفايات السائلة ويعرض المعرض أيضا أحدث الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

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