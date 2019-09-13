بعد 5 جرائم.. مباحث بدر تضبط أخطر عصابة لسرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 متهمين القبض كونوا تشكيلا عصابيا تخصصوا في سرقة المساكن بمدينة بدر.

البداية كانت حال مرور المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، والرواد شهاب الشريف، وأحمد دراز، ومحمد الديب، ومحمد الدالي، وأحمد سعد، ضباط مباحث القسم، بمنطقة الحي الثاني، تمكنوا من ضبط كل من "ع.ب"، 27 سنة، عاطل، "أ.أ"، 44 سنة، عاطل، "ب.خ"، 19 سنة، عاطل، "أ.ع"، 18 سنة، عاطل، وبحوزتهم ألف جنيه، و2 ساعة يد، وهاتف محمول.

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بمناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد عزام محمد، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل مسكن "البدري.ح"، 39 سنة، مقاول ومقيم الحي الثاني دائرة القسم بأسلوب "التسلق " باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة.

واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الثاني، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.