بقيمة مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب، ضُبط خلالها (مستحضرات تجميل، أجهزة بلاي ستيشن، كاميرا إكس بوكس، زيت شيش إلكترونية، لفائف بلاستيكية، مواد غذائية" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "1,157,688 –مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيهاً".

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وأثمرت الجهود عن ضبط 3 قضايا تهريب، بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة "203,210 مائتان وثلاثة ألف ومائتان وعشرة جنيهاً، كما تم ضبط 13 قطعة عملات معدنية من البرونز والنحاس والفضة ترجع للعصر الروماني اليوناني.

وضبطت الحملات الأمنية 52 قضية جنائية "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، سرقة، 833 مخالفة مرورية متنوعة، 226 محكوم عليهم في قضايا متنوعة، 200 قرص مخدر، قضيتين "تزوير إقامة، تزوير تأشيرة السفر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.