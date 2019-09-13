"جريمة الفجر".. كشف غموض سرقة نصف مليون جنيه من مدرسة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 أيام من البحث والتحري، قادت ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة إلى فك طلاسم واقعة سرقة مبلغ مالي من خزينة مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام.

سائقان وعامل نفذوا الواقعة فجرا، وصلوا محيط المدرسة عبر سيارة أجرة قيادة أحدهم، تسللوا خلسة إلى الداخل عبر السور، تفقدوا الغرف بحثا عن أي أشياء ثمينة أو مبالغ مالية حتى قادتهم أرجلهم إلى مكتب الحسابات.

كسر المتهمون الثلاثة الباب ودلفوا إلى الداخل إلا أن عقبة أخيرة كانت في انتظارهم، الخزينة محكمة الغلق، فاستخدموا الأدوات التي بحوزتهم لفتحها، واستولوا على نحو 500 ألف جنيه، وفروا هابين.

قرر "أيمن" 26 سنة، و"محمد"، 35 سنة، الاختباء بعيدا عن مسرح الجريمة، وتحديدا في مسقط رأسهم بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، واحتمى الثالث "عبد الرحمن"، 32 سنة، في بلدته الكائنة في عروس الصعيد "المنيا".

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فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة ضباط فرقة ووحدة مباحث الهرم.

فحص رجال المباحث العاملين الحاليين والسابقين في المدرسة، راجعوا كاميرات المراقبة وتتبعوا خط سير هروب الجناة تنسيقا مع قسم المساعدات الفنية برئاسة الرائد محمد المسلمي.

جهود البحث التي قادها المقدم كريم عبد الواحد، وكيل فرقة الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى هوية المتهمين، وأن عاملا سبق اتهامه في قضية شرقة، وسائق اتفقا على سرقة المدرسة مستغلين علمهم بوجود مبالغ مالية في الخزينة نتيجة تحصيل المصروفات الدراسية مع اقتراب العام الدراسي، واستعانا بسائق لتوصيلهما.

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه، وتمكنت مأمورية قادها الرائدان حسام عبد المنصف وهاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين، معاونو مباحث الهرم، من ضبط المتهمين الثلاثة بالتنسيق مع أمن الشرقية والمنيا، وإعادة المبلغ.

اقتادت القوات المتهمين إلى ديوان القسم للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.​